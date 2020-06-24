НБУ назвал главные угрозы для банков во время кризиса

Негативные последствия кризиса могут проявиться в течение ближайшего года. Ключевые угрозы, которые стоят перед сектором, - снижение спроса на банковские услуги и ухудшение качества обслуживания кредитов.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, несмотря на стремительный рост розничного кредитования в последние три года, домохозяйства вошли в кризис с умеренной долговой нагрузкой.

"Однако потеря рабочих мест и снижение регулярных доходов усложнят обслуживание кредитов многих заемщиков", - говорится в отчете.

По данным НБУ, в общем чистом портфеле кредитов физическим лицам ипотека составляет менее 10%. Поэтому основные убытки от ухудшения качества кредитов будут в сегменте необеспеченных потребительских займов.

"По оценкам НБУ, более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими по результатам кризиса. Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, около 10% кредитов корпоративному сектору также станут неработающими.

Отметим, по данным "Опрос об условиях кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установления более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Напомним, в январе-мае 2020 года прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн, что на 23,6% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн).