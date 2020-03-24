НБУ назвал главные факторы роста экономики Украины в прошлом году

Основным драйвером рост экономики Украины в 2019 году на 3,2% оставался внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,9% после их увеличения на 9,3% в 2018 году. Потребление поддерживали прежде всего значительные темпы роста заработных плат и пенсий. Этому также способствовали достаточно высокие потребительские настроения населения, а также замедление инфляции.

В то же время потребление государственного сектора уменьшилось (на 4,9%). Это обусловлено прежде ожидаемо сдержанной фискальной политикой Правительства в период пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

Весомым фактором экономического роста оставалась также инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 14,2%, отметили в НБУ.

Физические объемы экспорта товаров и услуг после незначительного снижения в 2018 году заметно выросли в прошлом году - на 6,7%. Впрочем, темпы роста импорта уступали экспорта. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП существенно уменьшился - до -0,4 в.п. по сравнению с -2,3 в.п. в 2018 году, говорится в комментарии.

Напомним, по данным Госстата, рост экономики Украины в 2019 году замедлился до 3,4%, в то время как в 2018 году рост ВВП был 3,4%.

Отметим, что Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, возгорание коронавирус представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.