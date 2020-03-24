НБУ назвав головні фактори зростання економіки України у минулому році

Основним драйвером зростання економіки України у 2019 році на 3,2% залишався внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний. Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 11,9% після їх збільшення на 9,3% у 2018 році. Споживання підтримували насамперед значні темпи зростання заробітних плат і пенсій. Цьому також сприяли досить високі споживчі настрої населення, а також уповільнення інфляції.

Водночас споживання державного сектору зменшилось (на 4,9%). Це зумовлене передусім очікувано стриманою фіскальною політикою Уряду в період пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.

Вагомим фактором економічного зростання залишалася також інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу збільшилось на 14,2%, зазначили в НБУ.

Фізичні обсяги експорту товарів та послуг після незначного зниження у 2018 році помітно зросли у минулому році - на 6,7%. Утім, темпи зростання імпорту поступалися експорту. У результаті від’ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП суттєво зменшився - до -0,4 в.п. порівняно із -2,3 в.п. у 2018 році, йдеться в коментарі.

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання економіки України у 2019 році уповільнилося до 3,4%, у той час як у 2018 році зростання ВВП було 3,4%.

Зазначимо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.