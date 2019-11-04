НБУ назвал главную причину замедления инфляции

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инфляция снижается из-за укрепления гривны к доллару

Главным фактором более существенного, чем ожидалось, замедления инфляции на протяжении последних месяцев было укрепление гривны. Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины 22-23 октября 2019 рок, на котором было принято решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5%, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение темпов роста цен обусловили улучшение инфляционных ожиданий бизнеса, населения, банков и аналитиков, создав основания для дальнейшего смягчения монетарной политики.

"Снижение фундаментального инфляционного давления и улучшение инфляционных ожиданий создают очевидное макроэкономическое основание для смягчения монетарной политики", - сообщили в НБУ.

Участники дискуссии также обсудили возможные риски для реализации обновленного макроэкономического прогноза, по которому экономический рост ускорится до 3,5-4% в следующие годы, а цель по инфляции в 5%, как и предполагалось ранее, будет достигнуто в конце 2020 года. Основными рисками члены КМП назвали отсрочку новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов.

"Реализация этих рисков, а также других негативных событий может вызвать ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий и, как следствие, помешать снижению инфляции к цели. При таких условиях НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику, чем предусмотрено базовым сценарием, в который заложено постепенное снижение учетной ставки до 8% на конец 2021 года", - сообщили в НБУ.

По данным НБУ, на заседании 22-23 октября присутствовали 10 из 10 членов Комитета по монетарной политике НБУ. Во время дискуссии все члены КМП единогласно поддержали более быстрое, чем предполагал июльский макроэкономический прогноз, снижение учетной ставки сразу на 1.п до 15,5%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Отметим, в июле НБУ начал публикацию прогнозов относительно учетной ставки. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение последующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.