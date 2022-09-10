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НБУ назвал главную причину стремительного роста цен в Украине

Фото: НБУ назвал главную причину высокой инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в Украине в августе 2022 года ускорилась до 23,8% г/г. Инфляционные ожидания продолжают ухудшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2022 года).

"Рост инфляции в Украине прежде всего обусловлен последствиями террористических действий России и временной оккупации отдельных территорий", - говорится в обзоре.

Среди них НБУ назвал нарушение цепей снабжения, разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, сокращение предложения, увеличение производственных затрат, в том числе вследствие коррекции курса гривны, значительная вынужденная миграция внутри страны.

По данным НБУ, инфляционные ожидания ухудшаются прежде всего под давлением производственных затрат. Коррекция курса гривны также оказала влияние на ускорение инфляции, прежде всего из-за стоимости импортируемых товаров и составляющих.

"Весомый вклад в ускорение инфляции имело также подорожание отдельных продуктов питания на фоне роста расходов на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов) и ограниченное предложение (крупы, мясные продукты). Зато сдерживало инфляцию увеличение предложения сырых продуктов со стороны населения", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, стремительно замедлялся рост цен на топливо благодаря насыщению рынка, подешевевшей нефти и нормализации логистики.

"Фиксированные тарифы на газ и тепло нивелируют эффекты от стремительного подорожания других составляющих административной инфляции (алкогольных напитков - на фоне увеличения спроса из-за ослабления ограничений на его потребление и дефицита тары, услуг транспорта - под влиянием высоких цен на топливо)", - отмечается в отчете.

Напомним, в годовом измерении (до августа 2021 года) инфляция в Украине ускорилась до 23,8%.

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Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине