НБУ назвал долю государственных и иностранных банков в системе

Чистые активы банков Украины в первом квартале 2019 года сократились на 1,4% до 1,34 трлн грн вследствие сезонного сокращения кредитов предприятиям и укрепление гривны. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май.

Как отмечается в обзоре, доля государственных банков в чистых активах выросла за квартал на 0,6 п.п. до 55,3%. Доля банков с иностранным капиталом сократилось на 0,5 п.п. до 29,9%.

В розничных депозитах доля государственных банков сократилась на 0.4 п.п. до 63,0%, что обусловлено уменьшением валютных депозитов в "ПриватБанке".

В I квартале 2019 года количество действующих банков не изменилось: 77 учреждений. Из них один банк "Вернум банк" находится в процессе сворачивания банковской деятельности и намерен трансформироваться в финансовую компанию.

Доля крупнейших 20-ти банков два года подряд остается на уровне около 91%.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.

Отметим, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - из 8509 до 8449 отделений.