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НБУ наступного року перевірить майже половину банків: список

Україна, Четвер 28 грудня 2023 14:21
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НБУ наступного року перевірить майже половину банків: список Фото: НБУ перевірить банки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України затвердив плани проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. До переліку увійшло 27 банків з 63 діючих фінустанов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

У плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки:

  • у І кварталі - "Оксі Банк", "Юнекс Банк", "АБ "Радабанк", "Банк Восток", "Універсал банк", "Кредитвест Банк";
  • у ІІ кварталі - "Індустріалбанк", "Банк Альянс", "ПривБанк", "Український капітал", "Полтава-банк", "Агропросперіс Банк";
  • у ІІІ кварталі - "Ощадбанк", "Банк "Грант", "МетаБанк", "Акордбанк", "Банк Траст-Капітал", "Банк інвестицій та заощаджень", "МІБ";
  • у ІV кварталі - "Асвіо Банк", "Комінвестбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Банк Авангард", "Кристалбанк", "Кліринговий Дім", "Прокредит Банк", "РВС Банк".

Банки України

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні працюють 63 банки.

Національний банк України у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу ця оцінка мала низку особливостей.

У 2023 році оцінку проходили 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Проведена НБУ у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року.

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