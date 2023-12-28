ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ в следующем году проверит почти половину банков: список

Украина, Четверг 28 декабря 2023 14:21
UA EN RU
НБУ в следующем году проверит почти половину банков: список Фото: НБУ проверит банки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины утвердил планы проведения инспекционных проверок банков на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода. В перечень вошли 27 банков из 63 действующих финучреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки:

  • в I квартале - "Окси Банк", "Юнекс Банк", "АБ "Радабанк", "Банк Восток", "Универсал банк", "Кредитвест Банк";
  • во ІІ квартале - "Индустриалбанк", "Банк Альянс", "ПривБанк", "Украинский капитал", "Полтава-банк", "Агропросперис Банк";
  • в ІІІ квартале - "Ощадбанк", "Банк "Грант", "МетаБанк", "Аккордбанк", "Банк Траст-Капитал", "Банк инвестиций и сбережений", "МИБ";
  • в ІV квартале - "Асвио Банк", "Коминвестбанк", "Банк Кредит Днепр", "Банк Авангард", "Кристаллбанк", "Клиринговый Дом", "Прокредит Банк", "РВС Банк".

Банки Украины

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 63 банка.

Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка имела ряд особенностей.

В 2023 году оценку проходили 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведенная НБУ в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риск полностью потерять капитал. Они смогут пополнить капитал или принять другие меры до апреля 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году