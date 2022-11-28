НБУ "надрукував" для уряду ще 15 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні .

Таким чином, загалом центробанк "надрукує" для уряду 400 млрд гривень, як це передбачено законом про держбюджет.

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

Усього емісія НБУ з початку року досягла 370 млрд гривень.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що безперечним позитивом держбюджету України на 2023 рік є те, що він передбачає відмову від емісійного фінансування Національним банком.

Заступник голови НБУ припускає, що наступного року потрібно буде вносити низку коректив до цього бюджету. Водночас на позапланові емісії чекати не потрібно.