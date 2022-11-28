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НБУ "надрукував" для уряду ще 15 млрд гривень

Фото: в обіг надійшло ще 15 млрд гривень від НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк 25 листопада викупив облігації внутрішньої державної позики на 15 млрд гривень для фінансування дефіциту державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Усього емісія НБУ з початку року досягла 370 млрд гривень.

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

Таким чином, загалом центробанк "надрукує" для уряду 400 млрд гривень, як це передбачено законом про держбюджет.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що безперечним позитивом держбюджету України на 2023 рік є те, що він передбачає відмову від емісійного фінансування Національним банком.

Заступник голови НБУ припускає, що наступного року потрібно буде вносити низку коректив до цього бюджету. Водночас на позапланові емісії чекати не потрібно.

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Національний банк УкраїниОВГЗ