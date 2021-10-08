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В НБУ надеются на положительное решение МВФ по кредиту после согласования меморандума

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Украина, Пятница 08 октября 2021 16:30
В НБУ надеются на положительное решение МВФ по кредиту после согласования меморандума Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На этой неделе представители украинской власти согласовывали позиции в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ). В Национальном банке надеются на положительное решение МВФ на уровне персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, которого цитирует пресс-служба НБУ.

Николайчук напомнил, что в Украине третью неделю продолжается миссия МВФ.

"В течение первых двух недель у на были очень продуктивные дискуссии с коллегами по ситуации в экономике и финансовой сфере. На этой неделе концентрируемся на согласовании позиций в меморандуме. Надеюсь, что вскоре сможем выйти на соглашение на уровне персонала", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков предоставления Международным валютным фондом транша кредита Украине. Шмыгаль сообщил, что украинская власть готовит Меморандум о продлении программы с МВФ.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

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