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НБУ начал разработку Основ денежно-кредитной политики на 2022 год: что планируется

Автор: Александр Белоус

Советом Национального банка Украины разрабатываются Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу. Подготовка документа осуществляется на основе предложений правления НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета НБУ.

Как отмечается в сообщении, целью стратегического документа является определение основных принципов и особенностей проведения денежно-кредитной (монетарной) политики.

Планируется достижение таких целей НБУ:

  • Достижение и поддержание ценовой стабильности.
  • Содействие финансовой стабильности.
  • Поддержание устойчивых темпов экономического роста.

"Второй год подряд основной стратегический документ НБУ по вопросам монетарной политики разрабатывается в условиях продолжения мирового экономического кризиса, обусловленного эпидемией COVID-19, и карантинными мерами, введенными в Украине и других странах мира с целью противодействия распространению эпидемии", - говорится в сообщении.

Критическое переосмысление роли монетарной политики в поддержке национальных экономик привело к пересмотру ведущими центральными банками мира ее стратегических принципов и операционного инструментария в направлении усиления гибкости монетарной политики по реагированию на кризисные явления и поддержку экономической активности, отметили в Совете НБУ.

"Меры по фискальной и монетарной политике, принятые правительством и НБУ в 2020-2021 годах, позволили смягчить экономические последствия кризиса для Украины, однако их преждевременное сворачивание в условиях продолжения кризиса может препятствовать положительной динамике экономического восстановления. При таких обстоятельствах денежно-кредитная политика должна отвечать требованиям времени и направляться на гармоничное достижение целей обеспечения низкой инфляции, финансовой стабильности и поддержки экономического роста", - говорится в сообщении Совета НБУ.

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Национальный банк Украины