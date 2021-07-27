НБУ почав розробку Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік: що планується

Як зазначається в повідомленні, метою стратегічного документу є визначення основних принципів та особливостей проведення грошово-кредитної (монетарної) політики.

Планується досягнення таких цілей НБУ:

Досягнення та підтримка цінової стабільності.

Сприяння фінансовій стабільності.

Підтримання стійких темпів економічного зростання.

"Другий рік поспіль основний стратегічний документ НБУ з питань монетарної політики розробляється в умовах продовження світової економічної кризи, обумовленої епідемією COVID-19, та карантинними заходами, запровадженими в Україні та інших країнах світу з метою протидії поширенню епідемії", - йдеться в повідомленні.

Критичне переосмислення ролі монетарної політики у підтримці національних економік призвело до перегляду провідними центральними банками світу її стратегічних засад та операційного інструментарію у напрямі посилення гнучкості монетарної політики до реагування на кризові явища та підтримку економічної активності, зазначили у Раді НБУ.

"Заходи з фіскальної та монетарної політики, вжиті Урядом та Національним банком у 2020-2021 роках, дозволили пом’якшити економічні наслідки кризи для України, однак їх передчасне згортання в умовах продовження кризи може перешкоджати позитивній динаміці економічного відновлення. За таких обставин грошово-кредитна політика має відповідати вимогам часу та спрямовуватися на гармонійне досягнення цілей із забезпечення низької інфляції, фінансової стабільності та підтримки економічного зростання", - йдеться в повідомленні Ради НБУ.