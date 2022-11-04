НБУ може припинити "друк" гривні для покриття дефіциту бюджету вже наступного року

Національний банк зменшив емісійне фінансування дефіциту державного бюджету. У наступному році "друку" гривні може не знадобитися зовсім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Управління монетарної політики НБУ Михайла Ребрика виданню "Мінфін".
За його словами, у прогнозу НБУ закладено максимум по 30 млрд гривень емісійного фінансування дефіциту бюджету на місяць до кінця цього року. У жовтні, наприклад, було навіть менше - 25 млрд гривень.
"Наступного року взагалі очікується, що емісійне фінансування буде непотрібно", - додав Ребрик.
Нагадаємо, за жовтень НБУ "надрукував" лише 25 млрд гривень у порівнянні з 30 млрд гривень в останні місяці. Усього емісія НБУ з початку року досягла 340 млрд гривень.
Нагадаємо, у жовтні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що можливість припинення емісійного фінансування з боку НБУ у 2023 році залежатиме від фінального тексту бюджету, обсягів міжнародної допомоги та ритмічності її надходження.