НБУ може припинити "друк" гривні для покриття дефіциту бюджету вже наступного року

Національний банк зменшив емісійне фінансування дефіциту державного бюджету. У наступному році "друку" гривні може не знадобитися зовсім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Управління монетарної політики НБУ Михайла Ребрика виданню " Мінфін ".

За його словами, у прогнозу НБУ закладено максимум по 30 млрд гривень емісійного фінансування дефіциту бюджету на місяць до кінця цього року. У жовтні, наприклад, було навіть менше - 25 млрд гривень.

"Наступного року взагалі очікується, що емісійне фінансування буде непотрібно", - додав Ребрик.