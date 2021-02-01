НБУ за місяць поповнив валютні резерви

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У січні НБУ майже не виходив на міжбанк та купив у резерви лише 20 млн доларів

Національний банк України (НБУ) січня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, позитивне сальдо становило 20 млн доларів.

При цьому центробанк не виходив на ринок з інтервенціями в останні два тижні січня.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Зазначимо, глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявив, що ситуація на валютному ринку Україні в січні 2021 року стабілізувалася. Переважання пропозиції іноземної валюти спостерігалося на спотовому сегменті ринку, незначне переважання попиту - на форвардному сегменті.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.