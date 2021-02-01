ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ за місяць поповнив валютні резерви

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 13:33
НБУ за місяць поповнив валютні резерви
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні НБУ майже не виходив на міжбанк та купив у резерви лише 20 млн доларів

Національний банк України (НБУ) січня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, позитивне сальдо становило 20 млн доларів.

НБУ за місяць поповнив валютні резерви

При цьому центробанк не виходив на ринок з інтервенціями в останні два тижні січня.

НБУ за місяць поповнив валютні резерви

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Зазначимо, глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявив, що ситуація на валютному ринку Україні в січні 2021 року стабілізувалася. Переважання пропозиції іноземної валюти спостерігалося на спотовому сегменті ринку, незначне переважання попиту - на форвардному сегменті.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Національний банк УкраїниМіжбанкКурс долара

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся