НБУ за місяць поповнив резерви більш ніж на півмільярда доларів

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

У червні центробанк відновив інтервенції на міжбанку після паузи у квітні-травні. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Тим не менш, курс долара до гривні знизився з червня знизився на 1,3% - 27,526 гривень за долар на 30 травня до 27,1763 на 30 Червня.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 973,3 млн доларів, продав - 169,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 803,8 млн доларів.