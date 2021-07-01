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НБУ за місяць поповнив резерви більш ніж на півмільярда доларів

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Україна, Четвер 01 липня 2021 11:34
НБУ за місяць поповнив резерви більш ніж на півмільярда доларів Фото: НБУ відновив інтервенції на міжбанку після двомісячної перерви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У червні центробанк відновив інтервенції на міжбанку після паузи у квітні-травні. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Тим не менш, курс долара до гривні знизився з червня знизився на 1,3% - 27,526 гривень за долар на 30 травня до 27,1763 на 30 Червня.

НБУ за місяць поповнив резерви більш ніж на півмільярда доларів

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 973,3 млн доларів, продав - 169,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 803,8 млн доларів.

НБУ за місяць поповнив резерви більш ніж на півмільярда доларів

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

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