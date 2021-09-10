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НБУ лишил лицензии и решил ликвидировать обанкротившийся банк экс-министра

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал". Банк принадлежал экс-министру угольной промышленности Виктору Тополову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ решил отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных 11 августа в связи с невыполнением своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

По данным НБУ, вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ, 94,43% акций банка контролировал Виктор Тополов, который занимал должность министра угольной промышленности в 2005-2006 годах в правительстве Юрия Еханурова.

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Национальный банк Украины