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НБУ ликвидировал "Банк Сич"

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Київ, Четверг 06 октября 2022 21:44
НБУ ликвидировал "Банк Сич" Фото: НБУ ликвидировал "Банк Сич" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Нацбанк Украины своим решением сегодня, 6 октября, ликвидировал АО "Банк Сич". Ранее финучреждение было отнесено в категорию неплатежеспособных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 6 октября 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "БАНК СИЧ" с 10 октября 2022 года", - говорится в заявлении.

Ранее правление НБУ приняло решение отнести АО "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за нехватки средств.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе с должности по состоянию здоровья.

Ранее также сообщалось, что НБУ ввел запрет на переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков.

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