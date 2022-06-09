UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ купил военных облигаций на рекордную сумму

Фото: НБУ купил военных облигаций на рекордную сумму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Национальный банк Украины 9 июня 2022 выкупил военных облигаций на 70 млрд грн. До июня месячные объемы покупки ОВДП варьировались от 20 до 50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Рост объемов финансирования госбюджета Нацбанком в июне связан с уменьшением поступлений в него на фоне сниженных налогов, незначительных объемов рыночных долговых привлечений и замедления поступления официального финансирования.

По состоянию на 10 июня 2022 портфель военных облигаций в собственности Национального банка будет составлять 190 млрд грн. В частности, в марте Национальный банк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае – по 50 млрд грн, а за 9 дней июня – 70 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуНациональный банк Украины