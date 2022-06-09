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НБУ купив військових облігацій на рекордну суму

Фото: НБУ купив військових облігацій на рекордну суму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових облігацій на 70 млрд грн. До червня місячні обсяги купівлі ОВДП варіювалися від 20 до 50 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Зростання обсягів фінансування держбюджету Нацбанком у червні пов'язане зі зменшенням надходжень до нього на тлі знижених податків, незначних обсягів ринкових боргових залучень і уповільнення надходження офіційного фінансування.

Станом на 10 червня 2022 року портфель військових облігацій у власності Національного банку становитиме 190 млрд грн. Зокрема, в березні Національний банк придбав військові облігації на суму 20 млрд грн, в квітні і травні – по 50 млрд грн, а за 9 днів Червня – 70 млрд грн.

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

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