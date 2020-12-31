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НБУ в конце года увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

Автор: Александр Белоус

Центробанк продавал валюту вторую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28-31 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 46,30 млн долларов. Это несколько больше, чем неделей ранее (43,10 млн долларов).

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на рынок с продажей вторую неделю подряд. При этом в предыдущие две недели на рынке наблюдался избыток предложения и НБУ покупал валюту.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь 2020 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Ранее НБУ прогнозировал, что рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.

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