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НБУ в конце года увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

Киев, Четверг 31 декабря 2020 15:58
НБУ в конце года увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны
Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Центробанк продавал валюту вторую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28-31 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 46,30 млн долларов. Это несколько больше, чем неделей ранее (43,10 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на рынок с продажей вторую неделю подряд. При этом в предыдущие две недели на рынке наблюдался избыток предложения и НБУ покупал валюту.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь 2020 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Ранее НБУ прогнозировал, что рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.

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