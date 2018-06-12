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Интервью

В НБУ констатировали стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года

НовостиФинансы    12.06.2018 - 15:32
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

В случае получения траншей МВФ риски макроэкономической и финансовой стабильности минимальны

Благоприятные макроэкономические условия и отсутствие заметных потрясений обеспечили стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном Национальным банком Украины.

В частности, за это время уровень системных рисков почти не изменился, хотя, по оценкам НБУ, снизились кредитный риск и риск доходности банковского сектора, а юридический риск остается неизменно высоким.

В НБУ подчеркнули, что проведение структурных реформ и возобновление сотрудничества с международными финансовыми организациями - ключевые задачи для Украины

"Экономика восстанавливается третий год подряд, однако темпы роста ограничены из-за слабый ход структурных реформ. Обеспечение высокой динамики преобразований - основная задача правительства и парламента. Эти реформы критически как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине", - говорится в отчете.

После принятия Закона "О Высшем антикоррупционный суд" появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму.

Напомним, Минфин ожидает получения транша МВФ осенью этого года.

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Теги публикации: финансы, отчет, стабильность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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