В НБУ констатировали стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года

В случае получения траншей МВФ риски макроэкономической и финансовой стабильности минимальны

Благоприятные макроэкономические условия и отсутствие заметных потрясений обеспечили стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном Национальным банком Украины.

В частности, за это время уровень системных рисков почти не изменился, хотя, по оценкам НБУ, снизились кредитный риск и риск доходности банковского сектора, а юридический риск остается неизменно высоким.

В НБУ подчеркнули, что проведение структурных реформ и возобновление сотрудничества с международными финансовыми организациями - ключевые задачи для Украины

"Экономика восстанавливается третий год подряд, однако темпы роста ограничены из-за слабый ход структурных реформ. Обеспечение высокой динамики преобразований - основная задача правительства и парламента. Эти реформы критически как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине", - говорится в отчете.

После принятия Закона "О Высшем антикоррупционный суд" появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму.

Напомним, Минфин ожидает получения транша МВФ осенью этого года.