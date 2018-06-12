В НБУ констатували стабільну роботу банківського сектору у I півріччі 2018 року

У випадку отримання траншів МВФ ризики макроекономічної і фінансової стабільності мінімальні

Сприятливі макроекономічні умови та відсутність помітних потрясінь забезпечили стабільну роботу банківського сектору в I півріччі 2018 року. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Національним банком України.

зокрема, за цей час рівень системних ризиків майже не змінився, хоча, за оцінками НБУ, знизилися кредитний ризик і ризик прибутковості банківського сектора, а юридичний ризик залишається незмінно високим.

В НБУ наголосили, що проведення структурних реформ і відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями - ключові завдання для України

"Економіка відновлюється третій рік поспіль, однак темпи зростання обмежені через слабкий хід структурних реформ. Забезпечення високої динаміки перетворень - основне завдання уряду і парламенту. Ці реформи критично як для збереження макрофінансової стабільності, так і для забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні", - йдеться в звіті.

Після прийняття Закону "Про Вищу антикорупційний суд" з'явилися обгрунтовані надії на відновлення співпраці з МВФ. Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко та середньострокові ризики для макроекономічної і фінансової стабільності зведуться до мінімуму.

Нагадаємо, Мінфін очікує отримання траншу МВФ восени цього року.