НБУ изменил правила на межбанковском валютном рынке

Как отметили пресс-службе, операции будут проводиться как на условиях "тод" (в обычном режиме), так и на условиях "том" (только с целью удовлетворения потребностей обороны).

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

Также определено, что банк будет иметь возможность проводить операции с НБУ по покупке и продаже иностранной валюты в случае, если в течение 10 календарных дней, предшествующих дню обращения в НБУ, он ни разу не нарушал лимит общей длинной открытой валютной позиции.

Кроме того, иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в связи с условиями их размещения.

"Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в частности за средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода", - говорится в сообщении.

Напомним, валютная операция на условиях "тод" - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение этой операции в день заключения сделки; валютная операция на условиях "том" - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение этой операции в первый рабочий день после дня заключения сделки.

Напомним, по состоянию на 7 мая с начала года НБУ купил на межбанке 1798,80 млн долларов и 106,97 млн евро. При этом НБУ продал 6156,75 млн долларов и 1755,46 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило 4 357,95 млн долларов и 1648,49 млн евро.