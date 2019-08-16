НБУ хоче заборонити ФОПам витрачати кошти з рахунків на власні потреби

Фото: банкомат (Pіxabay)

Рахунки можна буде використовувати тільки для ведення підприємницької діяльності

Національний банк України планує заборонити використовувати кошти з рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП) на потреби, не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Відповідна норма міститься в проекті змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, розміщеному на сайті НБУ.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 12 вересня 2019 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

"Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребам", - йдеться в документі.

Таким чином, банк зможе вимагати від суб'єктів господарювання підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. На даний момент для отримання коштів у банку для власних потреб підприємцю не потрібно надавати підтверджуючі документи.

Нагадаємо, на початку 2019 року Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонується доповнити Кодекс законів про працю, прописавши в ньому сім ознак трудових відносин і ввівши поняття про "презумпцію наявності трудових відносин". Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).

Як повідомляло РБК-Україна, станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебуває 1 778 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП), з них 1 252 тис. платників єдиного податку.