НБУ хочет запретить банкам работать с "черными" коллекторами

Национальный банк совместно с комитетом Верховной рады разработали концепцию новой работы компаний, занимающихся взиманием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний Национальным банком, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми "черными" коллекторами.

Об этом сообщила начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Лобайчук, должны быть установлены требования к этическому поведению коллекторов. Угрозы, психологическое давление на должника, навязчивые звонки родственникам и лицам, которые не выступали поручителями, должны быть запрещены. За нарушение этих требований должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

Начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ, отметила, что клиентам нужно знать свои права и защищать их, если донимают коллекторы.

Первое - коллекторы не имеют права звонить людям, которые не имеют отношения к долгу. Номер телефона, фамилия и имя, адрес - это персональные данные, коллекторы не имеют права их использовать без разрешения.

Второе - нужно узнать название компании, представитель которой донимает, обратиться к ней официально.

Третье - можно обратиться в Национальный банк или к уполномоченному Верховной рады по правам человека.

Четвертое - если коллекторы угрожают, нужно обратиться в полицию.

Напомним, ранее Национальный банк Украины предоставил разъяснение по правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредитные средства. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.