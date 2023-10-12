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НБУ хоче розробити "План Б" з МВФ для збереження міжнародної підтримки України

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Україна потребує додаткового плану з Міжнародним валютним фондом для продовження міжнародної фінансової підтримки України у 2024 році.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Під час зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат в Мараркеші він сказав, що турбулентність може статися будь-де та в будь-який час, тому потрібен системний глобальний запобіжник.

"Ми маємо розробити наш спільний детальний "План Б", щоб забезпечити сталість програми розширеного фінансування та зберегти макрофінансову стійкість України за будь-яких умов", - сказав Пишний.

Зі свого боку Гопінат відзначила успішний перехід НБУ до керованої гнучкості курсу, а також підтвердила як розуміння Фондом потреб України, так і готовність до розроблення запобіжників на випадок реалізації ризиків.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україні у 2024 році потрібно близько 42 млрд доларів зовнішнього фінансування, аби покрити дефіцит державного бюджету.

У 2024 році Україна очікує кредити МВФ за програмою EFF на 5,4 млрд доларів.

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