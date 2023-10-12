НБУ хочет разработать "План Б" с МВФ для сохранения международной поддержки Украины

Украина нуждается в дополнительном плане с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Мараркеше он сказал, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системный глобальный предохранитель.
"Мы должны разработать наш общий детальный "План Б", чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую стойкость Украины при любых условиях", - сказал Пышный.
Со своей стороны Гопинат отметила успешный переход НБУ к управляемой гибкости курса, а также подтвердила как понимание Фондом потребностей Украины, так и готовность к разработке предохранителей на случай реализации рисков.
Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.
В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.