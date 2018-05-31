НБУ готов ужесточить монетарную политику в случае отсутствия транша МВФ

Политика будет направлена на сдерживание возможного инфляционного давления на гривну

В случае отсутствия транша от Международного валютного фонда (МВФ) Национальному банку придется применять более жесткую политику для сдерживания инфляции. Об этом сегодня журналистам сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы обсуждали возможный вариант в случае отсутствия программы МВФ. Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала. Для сдержания инфляции у нас есть инструмент ограничений по борьбе с оттоком капитала, но мы надеемся, что этого не произойдет, и мы останемся в программе МВФ", - сказал он.

Смолий отметил, что такой сценарий развития событий обсуждался во время заседания комитета по монетарной политике Нацбанка.

Вместе с тем, глава НБУ выразил надежду, что он не будет реализован, и Украина выполнит обязательства для получения очередного транша, и программа с МВФ будет продолжена.

Смолий напомнил, что получение транша МВФ зависит также от принятия Радой закона об Антикоррупционном суде.

"Ожидается, что закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. После этого начнется пересмотр программы сотрудничества с МВФ", - сказал Смолий.

Напомним, ранее Смолий заявил о том, что Украина получит новую программу финансирования от МВФ не ранее 2020 года в связи с грядущими парламентскими и президентскими выборами в стране.