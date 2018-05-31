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НБУ готовий посилити монетарну політику в разі відсутності траншу МВФ

НовиниФінанси    31.05.2018 - 13:58
Фото: Яків Смолій (НБУ)
Фото: Яків Смолій (НБУ)

Політика буде спрямована на стримування можливого інфляційного тиску на гривню

У разі відсутності траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Національному банку доведеться застосовувати більш жорстку політику для стримування інфляції. Про це сьогодні журналістам повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми обговорювали можливий варіант в разі відсутності програми МВФ. Якщо буде зростати інфляційний тиск, безумовно, НБУ буде посилювати монетарні інструменти для стримування інфляції, будемо вводити певні обмеження для запобігання можливого виведення капіталу. Для стримування інфляції у нас є інструмент обмежень по боротьбі з відтоком капіталу, але ми сподіваємося, що цього не станеться, і ми залишимося в програмі МВФ ", - сказав він.

Смолій зазначив, що такий сценарій розвитку подій обговорювалося під час засідання комітету з монетарної політики Нацбанку.

Разом з тим, глава НБУ висловив надію, що він не буде реалізований, і Україна виконає зобов'язання для отримання чергового траншу, і програма з МВФ буде продовжена.

Смолій нагадав, що отримання траншу МВФ залежить також від прийняття Радою закону про Антикорупційне суді.

"Очікується, що закон про Антикорупційний суд буде прийнятий у червні. Після цього почнеться перегляд програми співпраці з МВФ", - сказав Смолій.

Нагадаємо, раніше Смолій заявив про те, що Україна отримає нову програму фінансування від МВФ не раніше 2020 року у зв'язку з майбутніми парламентськими і президентськими виборами в країні.

Нацбанк планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році Україна не повинна повертатися до режиму фіскального домінування, - глава НБУ
Теги публікації: інфляція, монетарная политика, Транш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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