НБУ на этой неделе выводит из обращения старые банкноты и одну монету

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение трех лет монеты и купюры можно будет сдать в банки и в Национальный банк

Национальный банк Украины выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, выпущенные до 2003 года. Эти деньги перестают быть средством платежа с 1 октября.

Соответствующее решение принял НБУ.

Согласно решению НБУ, все магазины, рестораны, сфера быта с 1 октября 2020 года должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков для зачисления на счета.

По данным НБУ, банкнот до 2003 года в обращении осталось около 1,8% от общего количества. Ими практически не пользуются, и в НБУ считают, что украинцы не почувствуют каких-либо неудобств.

Образцы банкнот до 2003 года и монеты 25 копеек

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 года включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 года включительно.

Кроме того, Национальный банк Украины активизирует вывод из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов. Это же касается монеты 1 гривна желтого цвета, которая чеканилась до 2018 года. С 1 октября, попадая в банки, эти деньги не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

В НБУ обосновывают такой шаг экономической целесообразностью. НБУ уже начал чеканить монеты 1, 2, 5 и 10 гривен, которые живут 20-25 лет.

В отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны монета 1 гривна желтого цвета, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обороте их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие серебристые монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.

Напомним, Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

Отметим, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.