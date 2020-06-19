НБУ еще немного снизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2020 года еще немного снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже, чем было днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 июня установлен на уровне 26,7207 гривен за один доллар. Отметим, курс доллара на 19 июня составлял 26,7633 гривен.

Межбанк

На открытии межбанка сегодня курс доллара в продаже опустился до отметки 26,73 гривен и в течение дня стабильно торговался на данной отметке. За час до закрытия межбанковского валютного рынка заметных колебаний курса нет.

В то же время курс евро на межбанке сегодня нестабилен. На открытии торгов единая европейская валюта продолжила вчерашний тренд и торговалась ниже отметке 30 гривен, однако к закрытию курс евро подходит на уровне 30,04 гривен.

Наличный рынок

Наличный доллар в обменниках сегодня подешевел на пять копеек и в среднем продавался за 26,83 гривен. Курс евро опустился еще ниже - на 11 копеек - до 30,08 гривен.

В целом, в обменных пунктах средний курс покупки доллара составлял 26,63 (26,68 - 18 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,66 (29,74 - 18 июня), продажи - 30,08 (30,19 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,42 (3,41 - 18 июня), продажи 3,87 (3,87 - 18 июня) грн за 10 рублей.