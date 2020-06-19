НБУ ще трохи знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2020 року ще трохи знизив офіційний курс - до 26,72 гривень за долар. Це на чотири копійки нижче, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 червня встановлено на рівні 26,7207 гривень за один долар. Відзначимо, курс долара на 19 червня становив 26,7633 гривень.

Міжбанк

На відкритті міжбанку сьогодні курс долара в продажу опустився до позначки 26,73 гривень і протягом дня стабільно торгувався на цій позначці. За годину до закриття міжбанківського валютного ринку помітних коливань курсу немає.

Водночас курс євро на міжбанку сьогодні нестабільний. На відкритті торгів єдина європейська валюта продовжила вчорашній тренд і торгувалася нижче позначки 30 гривень, однак до закриття курс євро підходить на рівні 30,04 гривень.

Готівковий ринок

Готівковий долар в обмінниках сьогодні подешевшав на п'ять копійок і в середньому продавався за 26,83 гривень. Курс євро опустився ще нижче - на 11 копійок - до 30,08 гривень.

У цілому, в обмінних пунктах середній курс покупки долара складав 26,63 (26,68 - 18 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 18 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,42 (3,41 - 18 червня), продажу 3,87 (3,87 - 18 червня) грн за 10 рублів.