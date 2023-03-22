НБУ дозволив інвесторам вивести за кордон лише відсотки за українськими ОВДП

Водночас НБУ дозволив іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.

Рішення ухвалене, "враховуючи консультації з Міжнародним валютним фондом та Міністерством фінансів України".

За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько 120 млн доларів. Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України.

"НБУ налаштований на поступове пом'якшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов. Дозвіл на репатріацію іноземними інвесторами відсотків за ОВДП, отриманих після 1 квітня 2023 року, є кроком у цьому напрямі та відповідає загальній логіці заходів НБУ в напрямі лібералізації адміністративних обмежень", - йдеться в повідомленні.