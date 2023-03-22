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НБУ дозволив інвесторам вивести за кордон лише відсотки за українськими ОВДП

Фото: НБУ дозволив інвесторам вивести за кордон відсотки за ОВДП (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України скасував своє рішення від травня минулого року, яким іноземним інвесторам дозволялося переказувати за кордон кошти, що будуть отримані після 1 квітня 2023 року у зв’язку з погашенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Водночас НБУ дозволив іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.

Рішення ухвалене, "враховуючи консультації з Міжнародним валютним фондом та Міністерством фінансів України".

За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько 120 млн доларів. Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України.

"НБУ налаштований на поступове пом'якшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов. Дозвіл на репатріацію іноземними інвесторами відсотків за ОВДП, отриманих після 1 квітня 2023 року, є кроком у цьому напрямі та відповідає загальній логіці заходів НБУ в напрямі лібералізації адміністративних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2022 році становив 504 млн доларів (у 2021 році - 7,5 млрд доларів).

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