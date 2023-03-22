Платіжний баланс України став дефіцитним попри грантову допомогу Заходу, - НБУ

За 2022 рік зведений платіжний баланс України сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу НБУ .

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу України у 2022 році становив 8,0 млрд доларів (5,4% від ВВП) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році.

Профіцит сформувався головним чином завдяки отриманню грантів від міжнародних партнерів і скороченню виплат за інвестиційними доходами.

"Водночас суттєво розширився дефіцит товарів та послуг за рахунок значного зниження експорту порівняно з імпортом та значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

За даним НБУ, без урахування реінвестованих доходів та грантів дефіцит поточного рахунку становив 6,0 млрд доларів, або 4,0% від ВВП (за 2021 рік профіцит становив 1,0 млрд доларів, або 0.5% від ВВП).

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами збільшився до 25,9 млрд доларів порівняно з 2,7 млрд доларів у 2021 році. Експорт товарів зазнав більшого впливу війни ніж імпорт, насамперед через зниження виробництва та проблеми логістики, скоротившись на 30% (у 2021 році збільшився на 34,3%), тоді як імпорт знизився лише 1,4% (у 2021 році зріс на 33,4%).

Експорт товарів скоротився на 35,2% і становив 40,9 млрд доларів. Основними чинниками зниження стали зменшення експорту чорних та кольорових металів (на 62,6%) та продовольчих товарів (на 15,5%).

Імпорт товарів зменшився на 19,4% і становив 56,2 млрд доларів. Енергетичний імпорт скоротився на 8,9%, насамперед за рахунок обсягів імпорту природного газу та вугілля, що скоротилися більш ніж вдвічі. Водночас значно зріс імпорт нафтопродуктів (63,0%), особливо у другому півріччі зокрема для забезпечення потреб автономної енергетики.

Дефіцит торгівлі послугами у 2022 році становив 10,7 млрд доларів (порівняно з профіцитом 4,0 млрд доларів у 2021 році): експорт послуг скоротився на 12,4%, а імпорт зріс у 1.9 раза. Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів (зросли в 3,2 раза - до 19,8 млрд доларів), а також за рахунок зростання імпорту послуг, що надаються в межах технічної допомоги (у 2,9 раза).

Обсяги приватних грошових переказів у 2022 році зменшилися на 9,0% та становили 12,8 млрд доларів.

Відплив капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) становив 11,1 млрд доларів (порівняно з чистим припливом у 4,4 млрд доларів у 2021 році): суттєвий відплив із приватного сектору (24,2 млрд доларів) лише частково компенсувався припливом до державного сектору.

Чистий приплив коштів за операціями державного сектору становив 13,2 млрд доларів (у 2021 році - 1,2 млрд доларів) і зумовлювався залученням позик від міжнародних партнерів на суму 14,7 млрд доларів.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2022 році становив 504 млн доларів (у 2021 році - 7,5 млрд доларів).