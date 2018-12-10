Народный банк Китая продолжил договор о валютном свопе с НБУ

Фото: Яков Смолий и Й Ган (пресс-служба НБУ)

Сумма договора составляет 54 миллиардов гривен

Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 млрд юаней или 62 млрд грн.

Договор подписали председатель НБУ Яков Смолий и глава Народного банка Китая И Ган во время рабочего визита Смолия к Пекину.

"Китай - второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средств, полученных по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами", - прокомментировал глава НБУ.

Подписанный договор - уже третье подобное соглашение между НБУ и Народным банком Китая. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 миллиардов гривен и 15 миллиардов юаней истек в июне 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в 2012 году Национальный банк Украины (НБУ) подписал с Народным банком Китая трехлетний договор о валютных свопах на сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долларов).

Валютный своп - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т. п) во время заключения договора.