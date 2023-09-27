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НБУ дав оцінку впливу дефіциту електроенергії на економіку України

Фото: вплив дефіциту був не таким значним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вплив дефіциту електроенергії на економіку України виявився значно меншим, ніж очікувалося. Цьому сприяла стійкість енергосистеми та закупівля бізнесом і населенням генераторів.

Про це заявив заступник Голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ у Facebook.

Як зазначив Шабан, по-перше, цьому посприяла вища стійкість енергосистеми. За оцінками НБУ, завдяки швидким ремонтам та теплій погоді фактичний дефіцит у першому кварталі становив 15%, що вдвічі менше, ніж припускалося в січневому макропрогнозі.

По-друге, бізнес та населення виявилися значно стійкішими до відключень електроенергії, зокрема з огляду на закупівлю обладнання для забезпечення енергоавтономності, додав він.

За даними НБУ, руйнування Каховської ГЕС призвело до тимчасового зменшення гідрогенерації для мінімізації негативного впливу на русло Дніпра. Однак завдяки значній кількості опадів вже в липні вона вирівнялася.

НБУ прогнозує, що у IV кварталі 2023 року - І кварталі 2024 року дефіцит електроенергії не перевищуватиме 5%, повідомив Шабан.

Крім того, НБУ очікує меншого стримуючого ефекту енергодефіциту на економічну активність, ніж у минулому році, зокрема завдяки налагодженому імпорту електроенергії. Однак триває підготовка до можливих жорсткіших умов в енергетиці.

Відключення світла

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

У липні Національний банк України залишив без змін свій квітневий прогноз щодо дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023-2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).

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