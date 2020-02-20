НБУ дал разъяснение о процентах по кредитам для военных

Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение во время прохождения военной службы. Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ соответствующие требования законодательства содержатся в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14).

"Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения им военной службы. Военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат", - отметили в НБУ.

Национальный банк 14 февраля 2020 года направил банкам дополнительное разъяснение относительно выполнения ими требований законодательства Украины, а именно - не начисления процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных - с даты их мобилизации.

В НБУ сообщили, что нормы, которые освобождают военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и небанковские финансовые учреждения.

"Национальный банк пока не является их регулятором, но получает обращения от военнослужащих, в том числе и в отношении нарушений законодательства небанковскими финучреждениями", - добавили в НБУ.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2020 года в национальной валюте составляли 36,8% годовых, что на 1,3 п.п. выше, чем в декабре 2019 года (35,5%).

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).