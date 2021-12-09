НБУ дал прогноз по ценам на газ в 2022 году

"Средняя цена будет около 460 долларов за тысячу кубометров", - озвучил Николайчук прогноз на 2022 год.

Как отметил замглавы НБУ, цены на газ уже немного скорректировались, а пик был пройден месяц или два назад.

"Мы ожидаем, что в течение следующего года цена на газ будет стремительно снижаться после отопительного сезона", - сказал он.

По его словам, НБУ прогнозирует, что средняя нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.