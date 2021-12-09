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НБУ дал прогноз по ценам на газ в 2022 году

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ожидает стремительное снижение цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой - 460 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Средняя цена будет около 460 долларов за тысячу кубометров", - озвучил Николайчук прогноз на 2022 год.

Как отметил замглавы НБУ, цены на газ уже немного скорректировались, а пик был пройден месяц или два назад.

"Мы ожидаем, что в течение следующего года цена на газ будет стремительно снижаться после отопительного сезона", - сказал он.

По его словам, НБУ прогнозирует, что средняя нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

Напомним, базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены (около 1000 долларов).

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Цена на газ