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НБУ дав прогноз щодо цін на газ у 2022 році

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України очікує стрімке зниження цін на газ після закінчення опалювального сезону в Європі навесні 2022 року. Водночас середня ціна за рік буде досить високою - 460 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Середня ціна буде близько 460 доларів за тисячу кубометрів", - озвучив Ніколайчук прогноз на 2022 рік.

Як зазначив заступник голови НБУ, ціни на газ вже трохи скоригувалися, а пік був пройдений місяць чи два тому.

"Ми очікуємо, що протягом наступного року ціна на газ буде стрімко знижуватися після опалювального сезону", - сказав він.

За його словами, НБУ прогнозує, що середня нафти марки Brent становитиме у 2022 році 67 доларів за барель.

Нагадаємо, базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни (близько 1000 доларів).

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Ціна на газ