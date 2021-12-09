НБУ дав прогноз щодо цін на газ у 2022 році

"Середня ціна буде близько 460 доларів за тисячу кубометрів", - озвучив Ніколайчук прогноз на 2022 рік.

Як зазначив заступник голови НБУ, ціни на газ вже трохи скоригувалися, а пік був пройдений місяць чи два тому.

"Ми очікуємо, що протягом наступного року ціна на газ буде стрімко знижуватися після опалювального сезону", - сказав він.

За його словами, НБУ прогнозує, що середня нафти марки Brent становитиме у 2022 році 67 доларів за барель.