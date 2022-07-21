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НБУ дав прогноз падіння економіки України під час війни і відновлення в 2022-2023 роках

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Україна, Четвер 21 липня 2022 14:32
НБУ дав прогноз падіння економіки України під час війни і відновлення в 2022-2023 роках Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2022 році на 33,4 %. Раніше НБУ прогнозував падіння "не менше ніж на третину".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році економіка зросте на 5,5%, 2024 році - на 4,9%.

Як зазначив Шевченко, повномасштабний напад Росії призвів до різкого зниження економічної активності в Україні.

За його словами, бойові дії на сході та півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада морських портів і низький попит у більшості секторів стримуватимуть відновлення економіки й у наступні місяці. Значний внесок у падіння ВВП матимуть зниження активності в сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрати техніки та елеваторів, а також подекуди несвоєчасну і недостатню обробку земель добривами і засобами захисту рослин.

У результаті цього року економіка скоротиться на третину. Із завершенням активної фази війни очікується помірне посилення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі завдяки перспективам євроінтеграції України.

"Утім, ураховуючи значні втрати виробничого та людського потенціалу, а також усе ще високі безпекові ризики, темпи відновлення економіки України у 2023-2024 роках становитимуть близько 5-6% на рік", - сказав він.

Нагадаємо, у квітні НБУ очікував, що по прогнозом НБУ, реальний ВВП України може скоротитися не менше ніж на третину в 2022 році.

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