НБУ дал прогноз на нефть и другие сырьевые товары

Национальный банк Украины прогнозирует стабильность мировых цен на сырьевые товары или некоторое снижение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, в течение первых четырех месяцев года цены на нефть восстанавливались вследствие сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, вызванного санкциями США, и согласованного уменьшения добычи странами ОПЕК+. Однако в мае началось резкое падение из-за замедления глобальной экономики и геополитические риски.

В НБУ напоминают, что МВФ прогнозирует, что в 2019 году цены на нефть снизятся на 13,4%. "В июне встреча ОПЕК+ может повлиять на рынок нефти, но риски сохранения низких цен на нее являются достаточно высокими", - считают эксперты.

Железная руда подорожала из-за аварии в Бразилии, неблагоприятных погодных условий в Австралии и высокого спроса в Китае. "Стоимость руды будет оставаться высокой, но снизится по сравнению с нынешней. Дорогая руда будет поддерживать цены на сталь около текущего уровня", - говорится в документе.

В прошлом году цены на продовольствие были высокими, но с начала этого года они заметно снизились. В мае началось сезонное восстановление, однако превышение прошлогодних уровней маловероятно, поскольку на стоимость продовольствия будет давить слабая экономическая динамика в развивающихся странах, отмечают в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.