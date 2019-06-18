ru
ua

НБУ дав прогноз на нафту та інші сировинні товари


Ціни на нафту навряд чи зростатимуть

Національний банк України прогнозує стабільність світових ціна сировинні товари або деяке зниження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, протягом перших чотирьох місяців року ціни на нафту відновлювалися внаслідок скорочення поставок з Ірану та Венесуели, зумовленого санкціями США, та узгодженого зменшення видобутку країнами ОПЕК+. Однак у травні почалося різке падіння через уповільнення глобальної економіки та геополітичні ризики.

У НБУ нагадують, що МВФ прогнозує, що в 2019 році ціни на нафту знизяться на 13,4%. "У червні зустріч ОПЕК+ може вплинути на ринок нафти, але ризики збереження низьких цін на неї є досить високими", - вважають експерти.

Залізна руда подорожчала через аварію в Бразилії, несприятливі погодні умови в Австралії та високий попит у Китаї. "Вартість руди залишатиметься високою, але знизиться порівняно з нинішньою. Дорога руда підтримуватиме ціни на сталь близько до поточного рівня", - йдеться в документі.

Торік ціни на продовольство були високими. Та з початку цього року вони помітно знизилися. У травні почалося сезонне відновлення, проте перевищення минулорічних рівнів малоймовірне, бо на вартість продовольства тиснутиме слабка економічна динаміка у країнах, що розвиваються, зазначають в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

Збірна України U-20 вперше в історії стала чемпіоном світу Україна і Південна Корея назвали стартові склади на фінал молодіжного ЧС-2019
Читати всі новини