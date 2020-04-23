НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

При этом он отметил, что в текущих условиях не исключено, что цена на нефть может быть и ниже.

"Но вы видели, что рынок достаточно волатилен, т.е. происходят войны вокруг нефти. И мы видим такую ситуацию со спросом, что негде хранить нефть", - сказало он.

По его словам, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине к концу года на 10-15%.

Как отметил Сологуб, цены на топливо в Украине за год уже снизились более чем на 10%, что было вызвано как падением цены на нефть, так и влиянием курса гривны к доллару.

При этом НБУ прогнозирует, что падение цен на бензин продолжится, и снижение будет довольно значительными.

Напомним, по данным НБУ, ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

Отметим, международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей (примерно на 30%) в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса.