НБУ дал прогноз мировых цен на нефть и газ

На мировом рынке энергоносителей цены на нефть и газ в дальнейшем будут двигаться в одном направлении. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка.

Как отмечается в обзоре, после стремительного падения в конце прошлого года мировые цены на нефть с начала 2019 года постепенно росли. Весомым фактором поддержки цен было ограничение производства в рамках выполнения соглашения ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравией, и снижение объемов поставок нефти Венесуэлой и Ираном из-за санкций США. Однако удержание добычи нефти в США на рекордно высоком уровне сдерживало дальнейший рост цен на нефть.

С начала апреля цены на нефть ускорили рост. Весомым фактором стало заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости продолжения смягченных санкций против Ирана в нефтяных вопросах, действие которых завершается 2 мая, напомнили в НБУ.

При этом цены на природный газ продолжили снижение, начатое в сентябре прошлого года. Это было обусловлено накопленными значительными запасами сжиженного природного газа благодаря относительно теплой зиме в Северном полушарии и росту объемов добычи газа США и Россией, отмечается в обзоре.

В НБУ прогнозируют, что мировые цены на нефть в дальнейшем будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов/барр. Поддержку ценам будут оказывать сокращение поставок нефти странами ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы. В то же время ожидается, что спрос на нефть будет оставаться стабильно высоким и в 2019 году он вырастет на 1,2-1,5 млн барр./сутки.

"В последующие годы темпы его роста будут снижаться за снижения потребления нефти, прежде всего за счет увеличения доли электромобилей, особенно в Китае", - говорится в обзоре.

Эксперты считают, что мировые цены на природный газ после стремительного снижения стабилизируются с последующим слабым восходящим трендом.

"Ожидается, что спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 20% к концу 2020 года. Причем наибольший рост спроса демонстрирует Китай, который нарастил импорт природного газа в 2018 году на 40% г/г. Одновременно ускоренными темпами будет расти предложение, прежде всего за счет производства в США, России, а также в Австралии и Катаре", - отмечается в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Напомним, в апреле Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году.