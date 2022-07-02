НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны

Национальный банк Украины оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года в 40%. Это предварительные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука для журнала Восточной Азии Rabbit Hole.
Как отметил Николайчук, сейчас приходится опираться на разные оценки, основанные на результатах опросов и показателях, отражающих динамику в разных секторах экономики.
В частности, по данным опроса НБУ, в начале марта около трети предприятий не работали полностью. В конце мая это число уменьшилось до 14%.
"Но в более общем плане мы оцениваем, что во втором квартале ВВП упал на 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года", - сказал он.
Напомним, за прогнозом НБУ реальный ВВП Украины может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.
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