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НБУ дал банкам больше возможностей для операций на валютном рынке: как это повлияет на курс

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 11:03
НБУ дал банкам больше возможностей для операций на валютном рынке: как это повлияет на курс Фото: НБУ обещает более стабильный курс гривны к доллару (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 декабря 2021 года повысил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала. Это расширит возможности банков проводить собственные операции на межбанковском валютном рынке на сумму около 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции прошла в январе 2020 года. Лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое - до 10% от их регулятивного капитала.

Эти изменения способствовали увеличению объемов операций на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем операций между банками с учетом сделок с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) - еще на 9%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 858,30 млн долларов. Более значительной покупка была только в последнюю неделю 2019 года.

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