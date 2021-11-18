НБУ дал банкам больше возможностей для операций на валютном рынке: как это повлияет на курс

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 декабря 2021 года повысил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала. Это расширит возможности банков проводить собственные операции на межбанковском валютном рынке на сумму около 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции прошла в январе 2020 года. Лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое - до 10% от их регулятивного капитала.

Эти изменения способствовали увеличению объемов операций на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем операций между банками с учетом сделок с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) - еще на 9%.