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НБУ больше не будет предоставлять расчеты курса доллара в госбюджет: в чем причина

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 16:37
НБУ больше не будет предоставлять расчеты курса доллара в госбюджет: в чем причина Фото: с НБУ сняли часть ответственности по валютному курсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Принятый Верховной радой законопроект №5853 изымает норму о предоставлении Национальным банком Украины прогноза обменного курса в госбюджет. Сейчас проект находится на подписи у президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Владимир Лепушинский, директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ пояснил, почему это изменение является вполне логичным.

"Существование требования о предоставлении курсового прогноза НБУ для целей бюджетного планирования создает риски неверного его восприятия как "планового курса в бюджете", - отметил он.

Лепушинский пояснил, что ни плана по обменному курсу, ни ответственного за его реализацию не существует. "За формирование курса гривны отвечают исключительно рыночные силы: баланс между спросом и предложением. А НБУ выходит на валютный рынок лишь для покупки валюты для пополнения международных резервов Украины (при условии благоприятной ситуации) и для сглаживания резких движений обменного курса", - сказал он.

"Поэтому изъятие этой нормы из закона полностью согласуется с режимом плавающего курсообразования, который действует в Украине. Зато предполагается, что НБУ и правительство и в дальнейшем будут проводить взаимные консультации, в частности относительно прогноза основных макроэкономических показателей, включая показатели обменного курса", - добавил Лепушинский.

Он пояснил, что обменный курс - это неотъемлемая составляющая любого макроэкономического прогноза. В частности, он содержится и в правительственном прогнозе, который используется для подготовки проекта госбюджета. И, несмотря на то, что прогнозы Минэкономики и НБУ отличаются, учитывая их разные цели, норма о предоставлении конкретного прогноза обменного курса из макроэкономического прогноза НБУ была ненужной.

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