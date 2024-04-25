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НБУ анонсировал отмену ряда валютных ограничений в ближайшее время

Украина, Четверг 25 апреля 2024 15:10
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НБУ анонсировал отмену ряда валютных ограничений в ближайшее время Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк в ближайшее время отменит ряд валютных ограничений, введенных после начала войны. Они будут касаться выплат по дивидендам бизнеса и импорта услуг.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели", - сказал он.

Как отметил Пышный, в прошлом году НБУ согласовал с МВФ Стратегию смягчения валютных ограничений и перехода к "управляемой гибкости" и в среднесрочной перспективе к инфляционному таргетированию.

Он напомнил, что стратегия не включает временные рамки, а построена на предпосылках.

"Сейчас мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап, предусматривающий определенные послабления относительно новых дивидендов, отмену запрета на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов", - сказал он.

По его словам, сейчас НБУ находится на этапе финализации решения.

Пышный также сообщил, что "валютная либерализация будет продолжаться и далее".

Смягчение валютных ограничений

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, предусмотрена либерализация торгового финансирования, управления валютными рисками банков, возможности репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к смягчению валютных ограничений.

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