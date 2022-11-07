НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні

Як зазначив Пишний, перша місія працювала у Відні з 17 по 20 жовтня 2022 року.

"У Відні відбулися дуже предметні, не буду казати, що прості, але цілком конструктивні дискусії", - сказав він.

Голова НБУ повідомив, що обговорювалися широке коло питань ситуації в Україні.

"Остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада", - сказав він.

Пишний повідомив, що дискусії повинні "напрацювати контур моніторингової програми, яка ляже в основу плану дій НБУ на найближчі роки". Крім того, вона повинна стати основою для програми розширеного фінансування для України.